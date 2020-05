Uomini e Donne, anticipazioni. Grandi critiche dopo il primo incontro tra Gemma e Sirius, alias Nicola, a causa della differenza d’età.

Nella puntata di ieri di Uomini e Donne abbiamo visto il dantig show di Canale 5 tornare alle origini, riprendendo le puntate dal vivo in studio. Non c’era migliore palcoscenico per il primo incontro tra Gemma Galgani e Sirius.

Questo incontro ha però scatenato grandi polemiche in studio, in particolare da parte degli opinionisti del programma. Tema principale delle critiche l’età di Nicola, vero nome di Sirius, che ha 26 anni.

Uomini e Donne è tornato. La versione 2.0 del programma è ufficialmente archiviata grazie all’avvio della Fase 2 dell’emergenza sanitaria, che ha permesso al programma di tornare nel classico studio, anche se con delle limitazioni.

Protagonista di questa prima puntata di ritorno del format classico non poteva che essere Gemma Galgani. La dama torinese ha infatti incontrato per la prima volta Nicola, vero nome di Sirius.

Non sono mancate le polemiche, vista l’età di Nicola: 26 anni. Se tra i due la differenza di età non è sembrata un problema, lo stesso non si può dire per chi era in studio, opinionisti in testa.

Nicola ha infatti dichiarato “è femminile, non l’ho mai sentita parlare male, mai stata volgare, ed è dotata di autocontrollo… Anche in momenti difficili è sempre riuscita a mantenere la calma. Io vicino a me vedo una donna del genere”.

“Con quale faccia ti ripresenti davanti a un pubblico!” è il duro attacco di Tina Cipollari. “Da dove nascono i tuoi problemi? Dall’infanzia? Dalla nascita?” è un’altra accusa al ragazzo, ritenuto troppo giovane per la dama.

“Ma non ti vergogni a presentarti qua dentro a corteggiare questa donna anziana?” continua Tina, a cui risponde direttamente Gianni Sperti: “Forse al massimo dovrebbe vergognarsi lei“.

