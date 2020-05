Uomini e Donne: Maria De Filippi dichiara "A me è piaciuta"

Uomini e Donne, anticipazioni. Maria De Filippi si pronuncia positivamente sulla versione 2.0 in un’intervista a Vanityfair.

Arrivano le ultime anticipazioni del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Il programma si prepara a tornare alle sue vesti classiche dopo averci tenuto compagnia per l’ultimo periodo con la sua versione 2.0.

Buone notizie quindi per i fan del programma, che non hanno molto gradito la nuova versione rimaneggiata per l’emergenza sanitaria. Nonostante tutto, però, Maria De Filippi ha dichiarato a VanityFair di esserne comunque contenta.

“Che faccia tra l’11 e il 16% per me è già un miracolo” dichiara Maria De Filippi.

Uomini e Donne sta per tornare alle origini. Dopo aver trasmesso una versione rimaneggiata per far fronte all’emergenza sanitaria, con l’arrivo della Fase 2 il programma può tornare negli studi televisivi.

Ovviamente ci saranno delle limitazioni, tra distanze di sicurezza e l’impossibilità di far arrivare dame e cavalieri da altre regioni oltre il Lazio. Certo è che la versione 2.0 del programma non ha riscosso molto successo, rispetto a quello che aveva prima dello stop.

Nonostante tutto Maria De Filippi si è pronunciata positivamente anche per questa versione diversa del suo programma.

Infatti su VanityFair la presentatrice ha dichiarato: “A me è piaciuta, per me era un’idea quella di rendere protagoniste due donne che chattano: con queste premesse, il fatto che faccia tra l’11 e il 16% per me è già un miracolo”.

“Viviamo in un momento in cui il bacino televisivo è completamente cambiato: l’assenza di una programmazione delle generaliste ha consentito di dare più spazio alle terrestri e di far sì che la gente da casa scoprisse altri canali”.

Ha poi concluso l’intervista “Un programma come Uomini e Donne con le donne che chattano lo rifarei tutta la vita: la cosa che più mi ha incuriosito è che in queste settimane abbiamo recuperato degli sponsor nuovi, legati al digitale. Per questo motivo penso che una parte digitale resterà anche nella nuova versione”.



