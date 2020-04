Uomini e Donne: ecco cosa è successo nella seconda puntata

Uomini e Donne, anticipazioni. Nella seconda puntata vediamo il primo passaggio da Gemma Galgani a Giovanna Abate.

Ieri è andata in onda la seconda puntata della nuova versione di Uomini e Donne. Il dating show di Canale 5 ha cambiato il suo format per poter tornare in televisione, visto che quello precedente non rispettava le nuove norme sulla salute.

Nella prima puntata abbiamo visto Gemma Galgani e nella seconda c’è stato il “cambio” con Giovanna Abate. Nelle anticipazioni si vedeva la ragazza molto sorpresa dalle parole di un corteggiatore, ma cosa è successo?

“I miei dubbi hanno sempre un fondamento?” aveva detto l’Abate nell’anteprima del programma.

Dopo più di un mese di stop Uomini e Donne torna su Canale 5. Torna con una nuova versione del programma creata nel totale rispetto delle nuove norme sulla salute. Ecco cosa è successo nella seconda puntata.

La puntata si apre dove si era interrotta la prima, con Gemma Galgani intenta a chattare con i suoi corteggiatori. Inoltre continuano i messaggi con il Punto Coronato, che le parla della sua passione per la musica.

Chiede anche quale sarebbe il suo appuntamento perfetto e come deve essere il loro primo incontro. A questo punto però avviene il cambio: Gemma non va via ma rimane a sostegno di Giovanna Abata, che prende la scena.

La donna, prima di conoscere i nuovi spasimanti tramite chat, si incontra con gli ultimi due corteggiatori con cui è uscita in esterna: Sammy e Alessandro. Il secondo si mostra molto contento di poter rivedere la tronista dopo tanto tempo.

Sammy, invece, ammette di non aver sentito la mancanza della donna. “Mi sentirei anche bugiardo nel dirti che ti ho pensato tutti i giorni”, dichiara il ragazzo (come abbiamo nelle video anticipazioni del programma).

Nonostante tutto, però, Giovanna decide di continuare la conoscenza con Sammy. La puntata poi si chiude su Gemma e Giovanna che discutono di quanto appena successo con i corteggiatori.

Rileggi le ultime anticipazioni di Uomini e Donne.