Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Ospite in studio Lorenzo Riccardi senza Claudia. Dov’è la ragazza? Sveliamo il mistero.

Nell’ultima puntata del trono classico di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi era presente in studio come ospite. E’ però saltata subito all’occhio l’assenza della compagna di Lorenzo, Claudia Dionigi. Dov’era la ragazza?

In molti si sono posti questa domanda quando il ragazzo è entrato solo in studio. La coppia era stata invitata più volte come graditi ospiti da quando c’è stata la scelta e i due erano sempre andati insieme.

Insieme a Lorenzo Riccardi c’era un’altro ospite a Uomini e Donne. Si tratta di Andrea Damante, amico di Andrea Zelletta e ex di Giulia De Lellis.

Lorenzo e Claudia ribadiscono spesso sia in puntata sia sui profili social quanto stiano bene insieme e come siano pronti a portare avanti la loro relazione. Infatti i due sono appena andati a vivere insieme, avendo preso casa a Latina.

Addirittura la notte prima della puntata dovrebbe essere stata la prima notte che la coppia passava nella nuova casa. A fugare ogni dubbio ci ha pensato Lorenzo stesso, dichiarando che Claudia non è potuta essere presente perchè impegnata a ritirare un’auto che i due hanno appena acquistato.

Ma Lorenzo non era l’unico ospite della puntata di Uomini e Donne. Era infatti presente anche Andrea Damante, volto noto e molto amato del programma di Canale 5. Il ragazzo, noto per essere l’ex di Giulia De Lellis, è amico di Andrea Zelletta e è spesso il tronista a chiamare l’amico per supportarlo durante il suo percorso.