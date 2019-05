Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo la decisione di fare le scelte in diretta, la redazione ha deciso di dividerle in 3 giorni.

Arrivano nuove notizie sulle scelte del trono classico di Uomini e Donne. Dopo la conferma di qualche giorno fa che le scelte torneranno in diretta (per maggiori informazioni clicca QUI ), pare anche che saranno divise in 3 puntate distinte.

Inizialmente previste per lunedi 27 maggio, le scelte dovrebbero essere mandate in onda due giorni dopo, una al giorno, dal 29 al 31. Non si sa ancora con certezza quale sarà l’ordine di comparsa dei tronisti, dovremo attendere ancora qualche giorno.

Raffaella Mennoia annuncia le date del casting della prossima stagione e mette in guardia da un truffatore.

Contemporaneamente alle notizie sulla fine di questa stagione di Uomini e Donne, arrivano anche le prime notizie della prossima. Raffaella Mennoia, storica autrice del programma, ha infatti annunciato che a giugno partiranno le nuove selezioni per i prossimi protagonisti del dating show di Canale 5.

I casting inizieranno a Milano e Catania, per poi proseguire in tutta Italia. Intanto la Mennoia ha anche avvisato i fans della presenza di un truffatore che si finge un collaboratore della redazione di Uomini e Donne per fare dei fantomatici casting.

In un video su Instagram l’autrice si è mostrata molto infastidita dalla cosa e ha confermato che l’uomo in questione non ha niente a che fare con la redazione. Ha quindi messo in guardia chi volesse partecipare ai casting e ha chiesto loro di segnalare ogni situazione strana che dovessero notare.