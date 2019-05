Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Le scelte dei tronisti saranno programmate in diretta come una volta e non registrate.

E’ una notizia dell’ultima ora ma sembra che le scelte del trono classico possano tornare in diretta.

Dopo aver visto registrazioni e scelte in esterna forse Uomini e Donne anticipazioni torna all’origine, parola di Raffaella Mennoia.

Un video sul suo profilo Instagram confermerebbe infatti la volontà di tornare al passato, quando le scelte erano trasmesse in diretta. Aspettiamo quindi conferma da parte della redazione o dagli addetti ai lavori in queste ore.

Dopo il caos creato dal ritardo delle registrazioni delle scelte, pare che alla fine riavremo le scelte in diretta.

Ci eravamo lasciati qualche giorno fa con la notizia che il 27 maggio sarebbero state girate le 3 scelte dei protagonisti del trono classico, Andrea Zelletta, Angela Nasti e Giulia Cavaglià. Nelle ultime ore questa notizia è stata però smentita.

Infatti normalmente la registrazione della scelta viene mandata in onda sempre la settimana successiva alla registrazione. Questo in un primo momento ha fatto pensare allo slittamento della chiusura della stagione di Uomini e Donne alla prima settimana di giugno.

Invece dal profilo Instagram della solita Raffaella Mennoia sappiamo che le cose sono cambiate. Con un video, infatti, la donna annuncia che le scelte del programma torneranno in diretta.

“È ufficiale, ve lo dico io. Le scelte di Uomini e Donne saranno fatte in diretta, come ai bei vecchi tempi.” Dice Raffaella nel video, come andrà a finire?