Uomini e Donne, anticipazioni. In queste ore non si fa che parlare di Muriel, corteggiatrice di Andrea Zelletta, quale sarà il suo futuro?

In queste ore non si fa che parlare del futuro di Muriel Bassi, corteggiatrice di Andrea Zelletta. In queste settimana abbiamo assistito a numerosi litigi tra di loro perchè il tronista non riesce a fidarsi della corteggiatrice. Pensa infatti che il suo comportamento si finto in favore delle telecamere.

L’ultimo episodio ve lo abbiamo raccontato a proposito della registrazione del trono classico di Uomini e Donne anticipazioni del 29 aprile (per leggere l’articolo clicca QUI ). Anche in questo caso la motivazione è sempre la stessa. Quale sarà il futuro di Muriel?

In molti sono convinti che Muriel alla fine andrà via, per sua scelta o perchè eliminata da Andrea. Ma sarà davvero così?

In molti, tra fans e addetti ai lavori, sono convinti che il futuro di Muriel Bassi sarà lontano da Uomini e Donne, o quantomeno da Andrea Zelletta. Tesi confermata dai numerosi litigi che vi abbiamo raccontato nel corso delle puntate.

Ma questa tesi non tiene forse conto del comportamento di Andrea fino ad ora. Il tronista ci ha abituato a sorprese e repentine virate da quello che ci aspettavamo da lui e anche in questo caso ci mette il suo zampino.

Infatti Andrea ha deciso di andare da Muriel invece che da Natalia, facendole una sorpresa. La ragazza era contentissima e ha dichiarato “Non so che cosa provo ma provo tanto”. Andrea invece ha detto “Tu vedi anche quello che ho dentro e non solo la parte esteriore”.

Ricordiamo che Andrea al Magazine ufficiale di Uomini e Donne aveva dichiarato: “Con Muriel si crea questo strano meccanismo per cui prima litighiamo, ma poi riusciamo a fare pace in un attimo. E’ un tornado e quel suo lato del carattere così impetuoso è quello che mi piace di più. Quando stiamo insieme torna il sole”.