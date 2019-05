Uomini e Donne, anticipazioni trono classico della registrazione del 29 aprile. Dopo le esterne con le sue corteggiatrici Andrea Zelletta è in confusione e chiede un altro incontro. Ma le ragazze rifiutano la sua richiesta.

Uomini e donne anticipazioni svela le ultime notizie della registrazione del 29 aprile. In questa puntata Andrea Zelletta si mostra confuso dal comportamento delle sue corteggiatrici, quando di solito sono loro a non sapere che fare con lui.

Vediamo infatti, dopo le esterne con Klaudia e Natalia, il tronista chiedere un nuovo incontro con entrambe le ragazze per schiarirsi le idee. Inoltre le cose con Muriel peggiorano, in quanto il ragazzo continua a non fidarsi della corteggiatrice.

Dopo la visione delle esterne Natalia decide di abbandonare nuovamente lo studio, ma questa volta Andrea non la segue.

La registrazione del 29 aprile di Uomini e Donne si apre come al solito con Andrea Zelletta. Viene subito mandata in onda l’esterna con Klaudia che dopo un primo momento di incertezza si chiude con un bacio. E’ stata poi la volta dell’esterna con Natalia.

In questo caso Andrea si è detto sorpreso di trovarla pronta per scendere alle 22.30, chiedendosi se lei sia una stratega. In risposta Natalia conferma questa idea, con fare evidentemente provocatorio.

Uomini e donne anticipazioni rivela un Andrea molto confuso

Dopo la visione scopriamo che Andrea ha chiesto una nuova esterna con entrambe le ragazze perchè è molto confuso. Vediamo che entrambe le esterne vanno bene e entrambe finiscono con un bacio.

A seguito delle visione Natalia decide di abbandonare lo studio del programma, ma Andrea decide di non seguirla questa volta. Poi il tronista accusa Muriel di non essere interessata a lui, in quanto nella puntata precedente aveva chiesto alla redazione un biglietto del treno per tornare a casa.