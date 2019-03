Uomini e Donne, anticipazioni trono classico. Giulia Cavaglià cambia idea su Giulio dopo aver visionato il suo profilo Instagram.

Arrivano le ultime notizie sulla puntata di Uomini e Donne del 29 marzo. Nella puntata in questione è andata in onda la seconda parte della registrazione del trono classico, con protagoniste Giulia Cavaglià e Angela Nasti.

Per entrambe le troniste sono state mandate in onda le esterne ed entrambe hanno espresso dei pareri forti su alcuni dei loro corteggiatori. Angela è molto presa da Fabrizio, mentre Giulia ha cambiato idea su Giulio.

A fine puntata vediamo anche lo sfogo di Tina Cipollari sulle voci del suo presunto matrimonio.

La puntata si apre con Giulia e i suoi corteggiatori. Vediamo subito la sua esterna con Luca, che prime la rimprovera per non avergli fatto dei complimenti per la scorsa puntata, e poi dice di preferire alcune sue qualità rispetto a quelle di Angela. L’esterna comunque pare essere andata bene.

Meno bene è andata l’esterna con Giulio. Infatti la tronista ha notato che sul suo profilo Instagram il ragazzo ha condiviso parecchi articoli che parlano del suo percorso a Uomini e Donne. Questo per alimentare il suo ego, cosa che non è piaciuta a Giulia.

Vediamo poi due esterne di Angela: la prima con Fabrizio e la seconda con il nuovo arrivato Alessio. La prima esterna vede i due molto affiatati e complici, con Angela che confessa di sentirsi protetta con Fabrizio. Anche la seconda esterna sembra essere andata bene.

Tina è molto infastidita per le voci che girano sul fatto che sarebbe pronta a sposarsi e dichiara: “Questa notizia che gira sul mio matrimonio con Vincenzo è una gran cazzata”.