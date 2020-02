Uomini e Donne, anticipazioni: torna il trono classico?

Uomini e Donne, anticipazioni. Dopo l’inizio della settimana interamente dedicato agli over, quando tocca al trono classico?

Arrivano le ultime anticipazioni del dating show di Canale 5, Uomini e Donne. Dopo un inizio di settimana dedicato interamente al trono over, quando torna in onda il trono classico?

Dopo la notizia di ieri della possibile sospensione del trono classico, vediamo in diretta già i primi effetti del calo degli ascolti. Il trono classico, a cui un tempo era dedicata la maggior parte degli appuntamenti, a oggi non si sa nemmeno quando andrà in onda.

Oggi, giovedì 20 febbraio, è il giorno giusto per il trono classico?

Torniamo a parlare del calo degli ascolti del trono classico. Ieri vi avevamo annunciato che Canale 5 sta facendo pressioni a Maria De Filippi per sospendere, almeno per una stagione, il trono classico di Uomini e Donne.

La decisione arriva a causa del drastico calo degli ascolti del programma, con il trono over che invece ha un seguito sempre maggiore. Che siano le vicende raccontate, mancanza di carisma dei protagonisti o semplicemente la noia dopo più di 20 anni di trasmissione non sappiamo dirvelo.

Fatto sta che il primo effetto di questa situazione è un aumento della messa in onda delle puntate del trono over. Tra le avventure di Gemma Galgani e il tira e molla di Ida Platano e Riccardo Guarnieri, ne abbiamo davvero per tutti i gusti.

Questa settimana è andato in onda solo il trono over e quello classico potrebbe avere solo un giorno per la messa in onda. Inoltre il trono classico è rimasto parecchio indietro rispetto alle registrazioni e non ha una programmazione ben definita.

Non abbiamo ancora visto la presentazione di Giovanna Abate, ex corteggiatrice e sostituta di Giulio Raselli, presentazione avvenuta ormai un mese fa. Le anticipazioni dicono che oggi e domani potremmo avere due puntate del trono classico. Sara davvero cosi?