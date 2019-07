Uomini e Donne, anticipazioni: ecco i nomi del trono over

Uomini e Donne, anticipazioni. Arrivano i nuovi nomi per il trono over della prossima stagione del dating show di Canale 5. Giorgio Manetti è il primo nome in lista.

La nuova stagione di Uomini e Donne anticipazioni è alle porte. A fine agosto infatti partiranno le prime registrazioni del dating show di Canale 5. Cresce la curiosità per i nuovi volti che siederanno sul trono del programma, che saranno annunciati solo a settembre.

Se sul trono classico i posti sembrano già assegnati, con il parterre composto da Giulio Raselli, Manuel Galiano e Federica Lepanto ( per maggiori informazioni clicca QUI ), per quanto riguarda il trono over le cose si fanno più complicate.

Per il trono over iniziano a girare i primi nomi dei due tronisti che affiancheranno l’immancabile Gemma.

A quasi un mese dal ritorno di Uomini e Donne spuntano i primi nomi dei tronisti del trono over. Se infatti un posto è assegnato a Gemma Galgani, star indiscussa del programma e signora del trono over, gli altri due nomi sono tutti da scoprire.

Il primo nome dovrebbe essere quello di Giorgio Manetti, ex storico di Gemma Galgani, pronto a rimettersi in gioco dopo la fine del suo ultimo rapporto. L’uomo sarebbe un nome molto gradito dai fan, che non lo hanno dimenticato.

Manetti ha alimentato le voci attorno al suo possibile ritorno pubblicando un post sui suoi profili social dove annunciava il suo ritorno in tv a settembre. Sembra che farà infatti parte della giuria de “La Pupa e Il Secchione” insieme a Gemma, ma sarà la sua unica comparsa?

L’altro nome che è stato fatto ultimamente per il trono over è quello di Pamela Berretta. La donna ha appena terminato la sua storia con Stefano Tornese, chiusa peraltro in malo modo, sembrerebbe pronta a rimettersi in gioco.