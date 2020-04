Uomini e Donne, anticipazioni: dal 4 maggio di torna ai troni

Uomini e Donne, anticipazioni. Da lunedì 4 maggio potrebbe tornare in onda la versione originale del programma senza pubblico in studio.

Arrivano le ultime anticipazioni del programma di Maria De Filippi, Uomini e Donne. Grosse novità sono in arrivo per il dating show di Canale 5: secondo Tvblog, infatti, il programma sarebbe pronto a tornare alle origini.

L’inizio della Fase 2, infatti, permetterebbe una graduale ripresa del programma, sebbene ancora legato da molti vincoli. La notizia non è stata ancora confermata, anche se i molti dettagli fanno ben sperare i fan della serie.

All’inizio saranno presenti solo dame e cavalieri residenti nel Lazio, poi progressivamente anche gli altri.

Uomini e Donne è pronto a tornare nella versione classica e potrebbe farlo già dalla settimana prossima. Tvblog fa sapere che lunedì 4 maggio il programma dovrebbe ripartire con i due troni come è sempre stato.

Tutto ciò sarebbe possibile grazie al raggiungimento della Fase 2 della lotta al Coronavirus. In questo caso, infatti, il programma può ripartire seguendo tutte le procedure di sicurezza del caso.

Innanzi tutto si parte dal non avere il pubblico in studio. Poi i protagonisti saranno ben distanziati, con buona pace dei balli che spesso e volentieri intervallavano le storie di dame e cavalieri.

Altra novità sarà la possibilità di avere in studio solo i protagonisti che provengono dal Lazio, vista l’impossibilità di far arrivare quelli che vivono in altre regioni. Più avanti verranno fatti arrivare anche dame e cavalieri provenienti dal Sud.

Per quando riguarda quelli del Nord, più colpiti dal Covid 19, non si sa ancora come si regoleranno. L’unica residente al Nord presente sarà, ovviamente, Gemma Galgani che è rimasta nel Lazio per tutta la durata della quarantena.

La donna inoltre sarà protagonista con i cavalieri che la stanno corteggiando in questi giorni nella versione 2.0 del programma. Per quanto riguarda invece Giovanna Abate non sappiamo ancora se avrà nuovi corteggiatori o meno.

