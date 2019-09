Amici Celebrities: sono state formate le due squadre di 6 Vip che entreranno come concorrenti nella scuola del talent show di Canale 5.

Dopo l’ufficializzazione dei 12 Vip che parteciperanno come concorrenti all’atteso Amici Celebrities, la versione Vip del celebre talent di Maria De Filippi, sono state formate anche le due squadre da sei elementi.

Come nella versione tradizionale, si tratta della squadra blu e della squadra bianca (ancora una volta comparse in anteprima sul profilo Instagram di Amici).

I “Blu” saranno capitanati da Alberto Urso (vincitore di amici 18) e vedranno tra le proprie fila Chiara Giordano, Emanuele Filiberto, Joe Bastianich, Laura Torrisi, Raniero Monaco di Lapio e Francesca Manzini.

I “Bianchi” saranno invece guidati da Giordana Angi (seconda nella versione tradizionale della scorsa stagione televisiva) e avranno come protagonisti Filippo Bisciglia, Martin Castrogiovanni, Pamela Camassa, Massimiliano Varrese, Ciro Ferrara e Cristina Donadio.

Amici Celebrities: attesa per i nomi dei giudici

Amici formato celebrità è atteso al debutto entro fine settembre su Canale 5, per una sfida in sei puntate, su canto e ballo, in onda probabilmente il lunedì.

Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker, mentre il conduttore del day-time del programma sarà Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne.

Grande attesa anche per i nomi dei giurati. Si parla con insistenza di Garrison, Platinette e Giuliano Peparini, ma per il momento non ci sono ancora state conferme ufficiali.