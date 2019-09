Amici Celebrities: svelati i nomi dei 12 Vip che entreranno come concorrenti nella scuola del talent show di Canale 5 (che partirà a fine settembre).

Tra gli appuntamenti più attesi della prossima stagione televisiva su Canale 5, c’è sicuramente Amici Celebrities, la versione Vip del celebre talent di Maria De Filippi. Amici formato celebrità è atteso al debutto entro fine settembre, per una sfida in sei puntate, su canto e ballo, in onda probabilmente il lunedì. Alla conduzione ci sarà Michelle Hunziker, mentre il conduttore del day-time del programma sarà Andrea Damante, ex tronista di Uomini e donne. Il cast, svelato negli ultimi giorni in vari spot su Canale 5, sarà formato da 12 personaggi famosi, tra cui anche l’ex campione di Napoli e Juventus, Ciro Ferrara, e l’attrice Cristina Donadio (Scianel nella serie Gomorra e reduce dal film breve La Scelta, con cui ha partecipato alla 76ma Mostra del Cinema di Venezia).

Le classi di canto e ballo della scuola più famosa d’Italia saranno composte anche da Emanuele Filiberto di Savoia (già vincitore nel 2009 di Ballando con le stelle), l’attrice Laura Torrisi, il cuoco e musicista Joe Bastianich, gli attori Raniero Monaco di Lapio e Pamela Camassa.

In gara anche Filippo Bisciglia (conduttore di Temptation Island e fidanzato con Pamela Camassa), l’imitatrice Francesca Manzini, il rugbista Martin Castrogiovanni, l’attore Massimiliano Varrese e Chiara Giordano (ex moglie di Raoul Bova).