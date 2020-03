Amici 19: la terza puntata del talent di Maria De Filippi è stata incandescente. Valentin lascia il programma fra le critiche, Javier minaccia ma rimane.

Una puntata incandescente, la terza del serale di Amici 19 su Canale 5, nella quale Valentin ha abbandonato il programma senza sfidarsi con Jacopo e anche Javier tenta di abbandonare la trasmissione, per poi ripensarci.

La terza puntata del talent di Maria De Filippi (andata in onda senza pubblico in studio per l’emergenza Coronavirus) ha visto sfidarsi i cantanti Gaia Gozzi, Giulia Molino, Jacopo Ottonello e Nyv e i ballerini Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Valentin Alexandru Dumitru. A giudicarli, la giuria composta da Gabry Ponte, Christian De Sica (che sostituisce Loredana Bertè, bloccata a Milano) e Vanessa Incontrada.

Maria De Filippi chiama sul palco Nyv, che in settimana ha più volte minacciato di lasciare il gioco, esibendosi a rischio eliminazione. Sul palco arriva poi Gaia con Master Blaster. Gabri Ponte la apprezza perché ha mantenuto lo stile della versione originale con interessanti aggiornamenti. I ballerini Javier Rojas, Nicolai Gorodiskii e Valentin Alexandru Dumitru si esibiscono in delle coreografie tratte dal film “Titanic”, mentre Giulia si esibisce con “Salvami”. Jacopo finisce a rischio eliminazione nella sedia rossa a fianco di Nyv, non riuscendo a trattenere le lacrime. Dopo l’esibizione di Al Bano e Romina, che con gli insegnanti cantano Sharazan, i peggiori della sfida si confermano Rudy e Timor, che si sfidano nel ballo. Parte così il secondo girone. Sul palco si esibiscono prima Valentin con un passo a due e poi Gaia, che nonostante le insicurezze e i pianti rivelati nell’rvm, riceve i complimenti di Vanessa Incontrada.

Tocca poi a Nicolai che col suo ingresso tardivo nel programma ha un po’ spostato gli equilibri tra gli studenti: scoppia una piccola polemica in studio con gli altri ragazzi che lo riprovano di non volersi integrare. Dopo la sua danza risulta primo in classifica. Tocca poi a Giulia con l’inedito Domeniche di maggio e poi a Javier. La classifica lo vede a pari merito per l’assegnazione della maglia e va in sfida con Nicolai: la maglia viene assegnata a Nicolai che va direttamente alla quarta puntata, mentre Javier continua la sfida con gli altri concorrenti in gara a rischio eliminazione.

A quel punto Javier perde le staffe e abbandona il programma. Si accende il dibattito e si scatena un uno contro tutti contro Alessandra Celentano, accusata di non saper trattare con gli allievi. Lei risponde per le rime, spazientendo anche la conduttrice. Javier torna in studio e inizia la sfida a eliminazione.

Lo scontro tra Nyv e Javier vede quest’ultimo vincitore e Nyv si siede di nuovo sulla sedia rossa. Il meccanismo di sfida tutti contro tutti vede di nuovo Nyv sul palco, stavolta contro Giulia: è lei che vince la maglia mentre l’avversaria deve competere contro Gaia. Giulia vince e passa alla prossima puntata mentre Gaia se la deve vedere con Valentin. Vince Gaia e Valentin deve affrontare Jacopo.

Tuttavia, ecco il colpo di scena: Valentin dice che lui se ne vuole andare comunque, anche in caso di vittoria. Maria De Filippi lo riprende anche per i comportamenti assunti a lezione, in cui corregge le insegnanti e lo invita a uscire. Lui accetta e lascia Amici. Jacopo, in lacrime, si esibisce lo stesso e prende la maglia.