Amici 19, anticipazioni: polemiche sulla scelta dei finalisti

Amici 19, anticipazioni. Sono state da poco comunicate le modalità di scelta del primo finalista e già sono sorte le prime polemiche.

Arrivano le ultime anticipazioni della semifinale di Amici 19, in onda venerdì 27 marzo. Le anticipazioni riguardano la modalità di scelta comunicata martedì 24 marzo, ossia il televoto.

Il pubblico potrà cosi determinare autonomamente, tramite la votazione, chi sarà il primo finalista del talent di Maria De Filippi. Nascono però delle polemiche perchè, a quanto pare, la scelta dovrà passare comunque per la giuria.

Grandi polemiche anche perchè delle voci di corridoio dicono che si tenti di spingere avanti uno dei concorrenti.

Grandi polemiche e tensioni in questo finale di Amici 19. Il talent è arrivato infatti alla semifinale ed è già tempo di scegliere il primo finalista. Gli account social del programma infatti hanno aperto il televoto martedì 24 marzo.

Il televoto sarà chiuso definitivamente il giorno stesso della puntata, venerdì 27 marzo. Il vincitore sarà informato subito ad inizio puntata. Nascono però grandi polemiche proprio per quanto riguarda le modalità di selezione.

Pare infatti, leggendo il funzionamento del televoto, che il vincitore non accederà in automatico alla finale. Dovrà, infatti, sottoporsi al giudizio della giuria, che potrebbe quindi invalidare il voto del pubblico.

I fan sono quindi infastiditi da questa cosa: a che pro votare il proprio preferito se poi la giuria può annullare il voto? A deporre a sfavore del programma anche le insistenti voci che vorrebbero Gaia Gozzi vincitrice finale per volere, imposto, all’interno del programma.

Ovviamente noi non sappiamo come andrà a finire, in particolare perchè quest’anno i ragazzi sono alla pari e non sembra esserci uno evidentemente più bravo degli altri. Anche le modifiche del programma aiutano a mischiare le carte e a tenere tutti sulle spine.

