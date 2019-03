Alessandro Casillo ha spiegato in una lettera il perché del suo abbandono al talent show di Maria De Filippi.

Sabato 16 marzo, Alessandro Casillo non era presente nella puntata pomeridiana di Amici 18. Come riporta “Kontrokultura”, da quel momento in poi, visto che nemmeno Maria De Filippi lo ha nominato per l’intera durata della puntata, sul web si è scatenato il dibattito sull’assenza del cantante divenuto famoso grazie ad un altro talent, “Io Canto” di Gerry Scotti. Eppure Alessandro Casillo era uno degli allievi di canto ancora in lizza per la maglia verde, ovvero per il serale che prenderà il via da sabato 30 marzo su Canale 5 (con Ricky Martin che sarà direttore artistico). Si era addirittura sparsa la voce di un avvistamento di Casillo in lacrime a Cinecittà, ma, né dai social né dall’ufficio stampa del talent, erano giunte spiegazioni. Il chiarimento è finalmente arrivato nella puntata di lunedì 18 marzo: Alessandro ha lasciato volontariamente Amici, spiegando tutto in una lettera.

Alessandro Casillo lascia Amici 18: la lettera in cui spiega la sua scelta

Alessandro Casillo ha spiegato il suo abbandono al talent di Canale 5 in una lettera, nella quale ha scritto di non sentirsi sereno in quel contesto: “Cara Maria e cari tutti, sono a casa e sto bene. Me ne sono andato prima della registrazione della puntata che per me poteva rappresentare l’ultima opportunità di proseguire il mio percorso. Sono pronto a prendermi tutte le responsabilità di questa scelta che è solo mia, e di prendermi ovviamente tutti i giudizi, le critiche e le sentenze.

Sono stati cinque mesi di alti e di bassi, come è la vita. Ad Amici ho deciso io di partecipare, e in tutti questi mesi, fino all’ultimo giorno, tutte le mattine mi sono sempre alzato con tanta voglia di studiare, provare, cantare, fare lezione, crescere. Ad Amici, come nella vita, puoi piacere o non piacere, ti trovi di fronte a dei giudizi, devi farli tuoi e farne tesoro. E da lì ripartire per provare a fare meglio. Io ci ho provato, giuro. A volte sono ‘arrivato’ di più, a volte meno. Ci sta.

Perché non arrivare a giocarmela fino in fondo?– continua la lettera di Alessandro- Posso certamente accettare di non piacere a chi è chiamato a giudicarmi, ma per questo non posso rischiare di perdere lucidità, stima e fiducia in me stesso, di non avere la serenità per continuare, per dare tutto me stesso, e per andare avanti a fare quello che amo come vorrei. Questo è quello che stava succedendo“. Commosso il ringraziamento a “Queen Mary”: “Sono sempre stato sincero e anche questa volta mi sono sentito di prendere una decisione guardandomi allo specchio e guardandomi dentro. Continuerò a cercare la mia strada con la passione di sempre, e la musica sempre al centro. Maria, ti ringrazio per l’opportunità, e lo faccio dal profondo del mio cuore. Grazie a chi ha creduto in me e a tutte le persone che mi sono state vicine fuori e dentro Amici”.