Google down: un’ora di stop per YouTube, Gmail, Drive e Meet

Google down: segnalazioni da tutta Europa per il blocco dei servizi avvenuto tra le 13 e le 14. In Italia problemi anche per la didattica a distanza.

Verso le 13 si è verificato il cosiddetto Google down, ovvero un blocco totale dei principali servizi del colosso del web. Migliaia le segnalazioni da tutta Europa dovute ai problemi della posta di Gmail, Google Meet, Google Classroom, nonché Google Drive e anche YouTube.

Il disagio più grave è stato certamente quello il servizio di videochiamata Meet, che ospita molte delle lezioni di milioni di studenti attualmente in didattica a distanza in tutta Europa (Italia compresa ovviamente).

I servizi sono stati ripristinati per la quasi totalità verso le 14: “Il problema riscontrato dovrebbe essere stato risolto per la stragrande maggioranza degli utenti interessati -scrive Google- Continueremo a lavorare al ripristino del servizio per gli utenti che continuano a riscontrare il problema. Garantiamo che l’affidabilità del sistema è una priorità di Google e stiamo apportando continui miglioramenti per rendere migliore il nostro sistema”.