Gomorra, dopo la fine della serie originale arriverà un prequel?

Gomorra, anticipazioni. Dopo la fine della serie originale, gli sceneggiatori ipotizzano l’arrivo di una serie prequel.

Abbiamo da poco assistito alla fine della pluripremiata serie televisiva di Sky Gomorra, ambientata a Napoli sulle vicende dei boss della camorra. E’ indubbio che la serie ha avuto un peso incredibile nella serialità italiana, visto l’enorme successo di pubblico in tutto il mondo.

In molti hanno criticato la serie che dopo le prime stagioni di altissimo livello, ha chiuso tutt’altro che in crescendo. Il pubblico, però, non ha mai abbandonato la serie, attestandone il successo fino alla fine della quinta stagione.

Stando a tvserial.it, che ha intervistato gli sceneggiatori della serie Maddalena Ravagli e Leonardo Fasoli, il viaggio attraverso il mondo raccontato dalla serie tratta dal libro omonimo di Roberto Saviano non è ancora terminato. Pare, infatti, che si stia pensando a una serie prequel di quella che abbiamo visto in tv.

Confermato quindi l’addio a Genny e Ciro, potremmo rivedere la serie ambientata tra gli anni ’70 e ’80, di come il traffico di sigarette si sia trasformato in quello di droga, con nuovi protagonisti e situazioni.

“Si potrebbe esplorare Scampia prima dell’arrivo di Gennaro Savastano e dunque raccontare la Camorra degli anni Sessanta e Settanta, come è avvenuta l’evoluzione dal tabacco alle droghe, passando per tutti gli eventi che ci sono stati“.

Niente Gomorra 6 in pratica, ma per i fan della serie questa notizia, qualora confermata, permetterebbe di continuare a vedere la serie tv che tanto li ha appassionati sui loro schermi per gli anni a venire.

