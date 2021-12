Gomorra 5, verso il gran finale: ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi

Si avvicina la resa dei conti tra Genny Savastano e Ciro l’Immortale: ecco le anticipazioni degli ultimi due episodi di Gomorra 5 (che andranno in onda su Sky Atlantic venerdì 17 dicembre).

I fan di Gomorra 5 attendono con grande curiosità la prima serata di venerdì 17 dicembre, quando Sky Atlantic trasmetterà gli ultimi episodi dell’ultima stagione della serie cult ispirata al bestseller di Roberto Saviano.

Come andranno a finire le vicende di Genny Savastano (Salvatore Esposito) e del suo “miglior nemico” Ciro l’Immortale (Marco D’Amore)? Gli episodi 9 e 10 di Gomorra 5 vedranno la resa dei conti tra Genny e Ciro? Per ora circolano solo le anticipazioni: ecco tutti i dettagli che precedono l’epilogo di una serie caratterizzata da cinque stagioni di grande successo.

Gomorra 5: le anticipazioni degli ultimi due episodi

Genny è pronto per partire e fa pressione sul magistrato Walter Ruggieri (Gennaro Maresca) perché scopra dove è stato mandato suo figlio. Nel frattempo Ciro Di Marzio e Donna Nunzia (Nunzia Schiano) trovano nuovi e inaspettati alleati disposti ad aiutarli.

Savastano non ha scelta: deve fare quello che Ciro gli sta ordinando. E così parte con lui per un ultimo viaggio. Chiusi da soli in auto, i due saranno costretti ad affrontare i loro demoni…