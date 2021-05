Gomorra 5, verso le ultime riprese: il set è tornato in Villa Porfidia a Recale

Gomorra 5: il set della popolare serie tv è tornato in Villa Porfidia a Recale per girare alcune scene notturne.

Stanno per concludersi le riprese della quinta e ultima stagione di Gomorra, la popolarissima serie tratta dal bestseller di Roberto Saviano, che andrà in onda nel prossimo autunno su Sky Atlantic e Now TV. Come già accaduto nello scorso febbraio, il set è tornato in villa Porfidia a Recale (nel Casertano) per girare alcune scene.

Le riprese si sono svolte dalle ore 12 di venerdì 14 maggio alle ore 3 di sabato 15 maggio: ci sono dunque scene notturne girate nello storico Real Castello Borbonico.

Gomorra 5, le anticipazioni della trama: Genny Savastano alla resa dei conti

Non solo il ritorno nella trama di Ciro l’Immortale (Marco D’Amore). I telespettatori sono curiosissimi di conoscere anche le sorti di Genny Savastano (Salvatore Esposito). Dopo lo scontro tra i Levante e Patrizia, Genny si è rifugiato in un bunker, braccato dalla polizia e senza più la moglie Azzurra (Ivana Lotito) e il figlio Pietrino, abbandonati per garantire loro una vita migliore.

L’unico alleato a sua disposizione resta il fantomatico ‘O Maestrale, misterioso boss di Ponticelli. La guerra è imminente e i nemici sempre più agguerriti, con il ritorno di Ciro Di Marzio che molto probabilmente cambierà ancora una volta le carte in tavola…