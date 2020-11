Gomorra 5: Salvatore Esposito e Marco D’Amore salutano i fan dal set (VIDEO)

Gomorra 5: Salvatore Esposito e Marco D’Amore (alias Genny Savastano e Ciro l’Immortale) salutano i fan della serie con un video sui social.

I fan attendono con grande curiosità Gomorra 5, l’ultima stagione della celeberrima serie tv targata Cattleya e Sky (che salvo sorprese dovrebbe andare in onda nel corso del 2021 su Sky Atlantic). I registi dei dieci episodi di Gomorra 5 saranno Claudio Cupellini e Marco D’Amore (i quali dirigeranno rispettivamente i primi e gli ultimi cinque episodi).

In queste ultime settimane il set è approdato a Napoli, dove sono previste (salvo sorprese legate al Covid 19) riprese tra Scampia, Ponticelli, il Centro storico, il Lungomare e il Centro Direzionale.

Salvatore Esposito (alias Genny Savastano) è intanto sempre più attivo sui social per scandire le tappe che stanno accompagnando i ciak della serie.

Nel video postato su Facebook, si vede Esposito con la classica cicatrice sul volto del suo personaggio Genny Savastano. E accanto a lui c’è l’amico Marco D’Amore (alias Ciro l’Immortale, che procurò la cicatrice durante uno scontro a fuoco al boss Savastano alla fine della prima stagione).

I due mostrano grande entusiasmo per il ritorno sul set, ma non si lasciano sfuggire anticipazioni sulla trama: “Glielo diciamo come sarà l’ultima stagione? No, non glielo diciamo”. Il mistero si infittisce, soprattutto in attesa di scoprire se “Ciruzzo” sarà di nuovo protagonista…