Giorgio Manetti debutta al cinema

Uomini e Donne, news. Giorgio Manetti sbarca al cinema nel film Uno strano weekend al mare con l’attore Alessandro Ingrà.

Arrivano le ultime news sui protagonisti di Uomini e Donne. Giorgio Manetti, celebre ex cavaliere del trono over, debutterà al cinema nel film ‘Uno strano weekend al mare’ con l’attore Alessandro Ingrà.

Giorgio ha pubblicato un tweet sul suo profilo in cui vediamo un breve video in cui lui e Ingrà discutono del suo soprannome, il Gabbiano. “In un’altra trasmissione molto famosa che ormai tutti sanno, portai questo libro in regalo alla nostra cara Gemma. Era Il gabbiano Jonathan Livingston”.

Ricordiamo che Giorgio è stato uno dei cavalieri più amati a Uomini e Donne e la sua storia travagliata con Gemma Galgani ha rubato la scena per mesi. I due hanno lasciato anche il programma assieme per vivere la loro storia lontano dalle telecamere.

Purtroppo le cose non andarono bene e Gemma decise di chiudere con lui perchè lui non era ancora innamorato. I due hanno continuato poi a pungersi, Gemma ha tentato anche di rimettere insieme la coppia, senza però riuscirvi.

Infine il cavaliere ha lasciato definitivamente il programma, creato una sua linea di moda e trovato l’amore in Caterina. Ora il debutto al cinema potrà aprire un nuovo capitolo della sua vita?

