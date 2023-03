Ginnastica: Stabia, Campania 2000 e Salerno brillano a Ravenna    

Le seconde prove dei Campionati Nazionali di Serie A1, A2 e B, della Federazione Ginnastica d’Italia, hanno confermato i risultati ottenuti dalle società campane nelle prime prove di Artistica e di Ritmica.

Dopo Firenze, altre soddisfazioni per il C.G.A. Stabia Castellammare con la brillante conferma sul podio della Serie B maschile. Paolo Miceli, Andrea D’Alessio, Giuseppe Fiorinelli, Dario Albano, Jacopo Fenati e Davide Senatore, guidati da Angelo Radmilovic hanno, infatti, conquistato il terzo posto anche a Ravenna ipotecando la scalata alla Serie A2. Ora la squadra stabiese ha due punti di vantaggio sulle dirette concorrenti per la promozione che verrà decisa nella terza ed ultima prova della regular season in programma al Pala Rossini di Ancona il 4 maggio prossimo.

Molto bene anche la Ginnastica Campania 2000 Napoli con Luciano Tartaglione, Emanuele Nacca, Pablo Ruiz Sanchez, Andrea Besana, Eduardo Martano e Manlio Massaro, assistiti a Ravenna da Massimiliano Villapiano, Antonio Scardapane e Marco Castaldo. L’attuale quinto posto in Serie A2 darebbe alla squadra partenopea l’accesso ai play off e l’opportunità di partecipare alla Final Six, in programma del Palavesuvio nell’ultimo fine settimana di maggio, davanti al pubblico amico.

Sempre in A2, stesso piazzamento e stessa opportunità per la squadra femminile della Società Ginnastica Salerno di Juliana Sulce con Nunzia Dercenno, Emma Gubbiotti, Arianna Aurilio, Giulia Pizza e Ana Martin.

Confermata anche la fase di critica delle società campane che avevano fallito le prime prove di Firenze e Cuneo. Ginnastica Salerno, unico club campano militante in Serie A1 maschile, occupa al momento la decima posizione che va migliorata, nella terza e decisiva prova di Ancona, per evitare la retrocessione. Impresa che appare disperata per la Ginnastica Napoli di Alessandra Di Giacomo che, dopo due prove, è in ultima posizione nella A2 maschile.

Situazione molto precaria anche per Evoluzione Danza Angri in A2 nella sezione Ritmica. Nonostante il buon ottavo posto conquistato ad Ancona, il club di Tiziana Gallo è in undicesima posizione generale, in piena zona retrocessione. Sempre nella Ritmica, alla fine del campionato di Serie B a Desio, anche Athena Angri potrebbe retrocedere.