Ginnastica, tre club campani protagonisti nel Campionato di Serie A2 maschile

La Ginnastica Salerno è riuscita ad imporsi e regalare il gradino più alto del podio al compianto manager.

L’attività agonistica Gold 2024 della Federazione Ginnastica d’Italia è iniziata a Montichiari (Brescia) con la disputa della prima delle tre prove dei Campionati nazionali di squadra di Serie A1, A2 e B di Artistica maschile e femminile. Ben tre le società campane impegnate in Serie A2 maschile, ebbene la Ginnastica Salerno, alla sua prima uscita dopo la scomparsa di Antonello Di Cerbo, è stata capace di imporsi e regalare il gradino più alto del podio al compianto manager.

Il club granata presieduto da Juliana Sulce ha schierato in pedana Salvatore Maresca, plurimedagliato europeo e mondiale agli anelli che a Montichiari non ha smentito le sue qualità all’attrezzo ottenendo, con lo strepitoso 14.35, il punteggio più alto dell’intera competizione.

Ad affiancare l’atleta del gruppo sportivo Fiamme Oro della Polizia di Stato i compagni di squadra Ivan Brunello, Nicolau Mir Rossello, Giuseppe Chiarolanza, Christian Atte e Alessio Ventura guidati da Marcello Barbieri e Valerio Darino. Gli oltre due punti di vantaggio sulle dirette concorrenti appaiono un ampio margine da difendere nelle due successive prove, in programma ad Ancona e Ravenna, per la conquista del titolo italiano di Serie A2 e la promozione diretta nella massima serie, riservata alle prime due classificate.

Settimo posto per la Ginnastica Campania 2000 con Luciano Tartaglione, Simone Speranza, Emanuele Nacca, Andrea Besana, Manlio Massaro e Christian Zammillo, allenati da Massimiliano Villapiano e seguiti in gara da Antonio Scardapane e Marco Castaldo. Obiettivo del Club presieduto da Aldo Castaldo resta la permanenza nella Serie A2, senza per questo rinunciare al 5° posto finale che varrebbe l’accesso ai Play Off di Firenze.

Undicesimo posto per il C.G.A. Stabia Castellammare, di Stefania Gini, con Giuseppe Fiorinelli, Paolo Miceli, Jacopo Fenati, Davide Senatore, Andrea D’Alessio e Vincenzo Scarpa guidati in pedana da Angelo Radmilovic. Nulla di compromesso per il club stabiese che ha le carte in regola per risalire al nono posto in classifica nelle prossime due prove ed assicurarsi la permanenza in Serie A2.