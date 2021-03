“Ghost – Fantasma” su Canale 5. I film in tv martedì 23 marzo

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata i film in tv martedì 23 marzo. Scopri in anticipo i titoli in programma.

Jerry Zucker Cast: Patrick Swayze, Demi Moore, Whoopi Goldberg, Tony Goldwyn TRAMA Ghost – Fantasma (Ghost) è un film del 1990 diretto da Jerry Zucker ed interpretato da Patrick Swayze, Demi Moore e Whoopi Goldberg. Ottenne un enorme successo di pubblico, vincendo tra l’altro 2 Oscar: uno per la miglior sceneggiatura originale (consegnato a Bruce Joel Rubin), l’altro per la miglior attrice non protagonista, andato a Whoopi Goldberg. Sam Wheat e Molly Jensen, due giovani innamorati e felici che vivono insieme a New York, hanno appena deciso di sposarsi, quando una notte, in una strada deserta, vengono affrontati da un rapinatore armato che uccide Sam. Molly è disperata e ignora che accanto a lei c’è sempre la costante e amorosa presenza del fantasma di Sam: non lo vede e non sente le sue parole. Kin – 21:15 Sky Cinema Il vendicatore del Texas – 21:00 Iris The Equalizer – Il vendicatore – 21:20 Rai 4 8 mile – 21:15 Premium Cinema 2 Qualcosa di speciale – 21:10 Rai Movie 3 donne al verde – 21:15 Cielo Bad Boys II – 21:10 Paramount Channel Biancaneve e il cacciatore – 21:00 Sky Family