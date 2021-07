Gevi Napoli Basket: premio del Comune di Napoli per la promozione in A1 (VIDEO)

Gevi Napoli Basket: la società del Presidente Federico Grassi premiata nella Sala dei Baroni al Maschio Angioino per la promozione in serie A1.

Dopo 13 anni, il Napoli Basket, oggi targato Generazione Vincente, ha conquistato la serie A1 di Basket dopo una cavalcata trionfale che ha visto anche la vittoria della Coppa Italia di Categoria.

Una annata complicata per tutte le società a causa delle restrizioni imposte dal Covid e che ha visto tornare il pubblico al Palabarbuto solamente in occasione dei playoff promozione.

I rappresentanti della società sono stati oggi premiati nella Sala dei Baroni del Maschio Angioino alla presenza dell’Assessore allo Sport Ciro Borriello e del Sindaco Luigi de Magistris. Erano presenti: Il Presidente Federico Grassi; l’Amministratore Delegato Alfredo Amoroso; Andrea Amoroso in rappresentanza del title sponsor Generazione Vincente, il GM Antonio Mirenghi, il Team manager Alessandro Di Fede ed il Segretario Generale Vincenzo Viola.

Inoltre in rappresentanza del comune erano presenti Rosaria Galiero, Assessore al Commercio, Attività Produttive e Bilancio e Donatella Chiodo, Assessore alle Politiche Sociali.