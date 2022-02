Gevi Napoli Basket, parte la vendita dei biglietti per la partita con Venezia: ecco i prezzi

Gevi Napoli Basket: parte la vendita dei biglietti per la gara con l’Umana Reyer Venezia (in programma domenica 6 febbraio).

La Gevi Napoli Basket comunica che dalle ore 12,00 di domani Mercoledì 2 febbraio, è aperta la vendita dei biglietti per la gara con l’Umana Reyer Venezia, che si giocherà domenica 6 Febbraio alle ore 12.00.

Dopo la bella vittoria con l’Allianz Trieste, il PalaBarbuto potrà essere ancora decisivo nella sfida contro una delle squadre più vincenti degli ultimi anni. I tagliandi saranno acquistabili sul sito www.vivaticket.it ed in tutti i punti vendita Viva Ticket. Saranno inoltre aperti i botteghini del PalaBarbuto, lato Scandone, domenica alle ore 10,00.

Questi i prezzi dei biglietti per la gara con la Reyer Venezia:

Tribuna Centralissima: Euro 45, Ridotto Euro 30;

Tribuna Centrale: Euro 30 , Ridotto Euro 20;

Tribuna Laterale: Euro 20 , Ridotto Euro 15;

Curva/Gradinata: Euro 14 , Ridotto Euro 10.

Il biglietto ridotto è riservato alle categorie Over 65 e Under 16. Per accedere al PalaBarbuto è necessario essere in possesso del SuperGreen Pass da esibire insieme al titolo d’accesso e al documento di identità. All’ interno del palazzetto è obbligatorio l’utilizzo della mascherina FFP2.