Gevi Napoli Basket, il 30 agosto parte la campagna abbonamenti: ecco i prezzi

Gevi Napoli Basket: lunedì 30 agosto si apre la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di serie A1. Da oggi in vendita i biglietti per la Supercoppa Discovery+.

La Gevi Napoli Basket comunica che, da lunedì 30 agosto, si aprirà la campagna abbonamenti per il prossimo campionato di Serie A 2021/2022.

A causa delle restrittive norme anti-covid che prevedono una capienza ridotta al 35% del PalaBarbuto, al momento saranno in vendita 500 tagliandi per assistere alle 15 gare interne della stagione regolare che prenderà il via il 26 settembre 2021 con l’attesa sfida alla A/X Armani Exchange Milano, nella gara valevole per la prima giornata d’andata.

Sarà possibile acquistare l’abbonamento online attraverso il sito www.vivaticket.it. Sul sito sarà inoltre possibile trovare le rivendite Viva Ticket dove poter sottoscrivere il tagliando.

Nella prima fase, dal 30 agosto alle ore 9,00 fino al 3 settembre alle ore 20,00, i possessori dell’abbonamento per la stagione 2019/2020 potranno esercitare il diritto di prelazione attraverso l’inserimento del Sigillo Fiscale presente sul tagliando (Cod.Sf). La vendita libera partirà il 4 settembre 2021 alle ore 9,00 fino a venerdi 24 settembre alle ore 20,00.

Questi i prezzi e i settori in vendita

Tribuna Centrale: 380 Euro;

Tribuna Centrale Ridotto: 240 Euro;

Tribuna Laterale: 260 Euro;

Tribuna Laterale Ridotto: 190 Euro;

Curva: 170 Euro;

Curva Ridotto: 120 Euro;

L’abbonamento ridotto è riservato alle Categorie Under 16 ed Over 65.

La Gevi Napoli Basket ricorda inoltre che, a partire da questa mattina, sono in vendita i biglietti per la Supercoppa Discovery+. Sul sito www.vivaticket.it, sono disponibili i tagliandi per la gara contro la Nutribullett Treviso e i miniabbonamenti per le due partite del Torneo.