Gevi Napoli Basket, colpo di valore internazionale: arriva Jason Rich

Gevi Napoli Basket: la società partenopea ingaggia il 35enne Jason Rich (guardia statunitense con grande esperienza a livello internazionale e conosciuto da coach Sacripanti per averlo allenato ad Avellino).

La Gevi Napoli Basket comunica di aver ingaggiato la guardia statunitense Jason Rich. Nato il 5 Maggio 1986 a Pensacola, Rich è un esterno di 191 Centimetri. Cresciuto alla Florida State University, Rich può vantare una straordinaria carriera Europea, con grande esperienza maturata in alcuni dei campionati più importanti del Continente.

Dopo la prima esperienza a Cantù nella stagione 2008-2009, il neo giocatore della Gevi ha giocato in Israele, con le maglie di Maccabi Haifa ed Hapoel Gerusalemme. In Italia ha giocato successivamente per due stagioni, in periodi diversi, con la maglia della Vanoli Cremona, affermandosi tra i migliori giocatori del campionato segnando 16 punti a partita nel 2011/2012 e 17.3 nella stagione 2013/2014.

Dopo i campionati disputati in Francia con la maglia di Chalon e Metropolitans92, Jason Rich gioca una straordinaria stagione con la Scandone Avellino, allenato proprio da Coach Stefano Sacripanti, chiudendo con 19.3 punti di media per gara giocata, uniti a 2.7 rimbalzi e 3 assist a partita, conquistando il titolo di MVP del campionato di Serie A.

Dopo l’esperienza Irpina, Rich gioca in Turchia con le maglie di Besiktas e Gaziantespor. Con l’ingaggio del giocatore statunitense, strappato ad una folta concorrenza, la Gevi si assicura uno dei giocatori più importanti dell’ultimo decennio di LBA, un atleta di straordinario talento e grandissima esperienza.