Gevi Napoli, arriva una bella vittoria in trasferta: 64-71 ad Udine

Gevi Napoli Basket: i partenopei trionfano ad Udine col punteggio di 64-71. Coach Sacripanti: “Ritrovata la nostra identità”.

Torna al successo la Gevi Napoli Basket che nella quinta giornata del girone bianco supera al PalaCarnera la APU Old Wild West Udine per 71-64. Sono tre i migliori realizzatori degli azzurri, Iannuzzi, Monaldi e Parks, tutti con 14 punti. Gli azzurri si confermano cosi al primo posto in classifica con 12 punti, Udine resta invece a quota 8.

Coach Sacripanti, senza Lombardi, schiera in quintetto Mayo, Marini, Parks, Zerini e Iannuzzi, coach Boniciolli, senza Giuri, risponde con De Angeli, Schina, Johnson, Antonutti e Foulland. Inizio in grande equilibrio al PalaCarnera. Segnano subito da tre punti Zerini per Napoli, Antonutti per Udine, Marini e Parks siglano il primo minibreak Gevi che vale il 9-4, Foulland con la schiacciata risponde per i suoi. La tripla di Parks porta la Gevi sul 16-12, Pellegrino segna da sotto, ancora Parks con l’1 su 2 fissa il punteggio sul 17-14 dopo 10 minuti di gioco.

Nel secondo quarto gli azzurri, dopo i primi minuti di botta e risposta, provano ad allungare con le triple di Monaldi ed i canestri da sotto di un presente Iannuzzi. Uglietti segna il 26-17 in contropiede mentre Udine torna a segnare con Johnson dalla lunetta. Ancora Mayo, con la tripla tripla della sua partita, riporta Napoli a +9 ma nel finale il tap-in di Foulland e la tripla di Amato portano il punteggio sul 35-31 Gevi all’intervallo lungo.

Parte fortissimo Udine nella ripresa, 6-0 di parziale che porta la formazione friulana avanti nel punteggio. Napoli interrompe il break con Mayo che riporta nuovamente in vantaggio la Gevi. Si gioca colpo su colpo segna Udine con Foulland, risponde Napoli con Iannuzzi, la tripla di Monaldi vale il 49-46, risponde subito Johnson. All’ultimo intervallo siamo sul 49-49.

La partita si decide nell’ultimo quarto, le triple di Uglietti, Zerini e Monaldi scavano il solco, Udine resta attaccata alla partita con Mobio ma gli azzurri, con gli extrapossessi riescono ad allungare ed a mantenere il vantaggio. La bomba di Parks a due minuti dalla fine ed il canestro di Uglietti chiudono l’incontro, Napoli Vince, si chiude sul 71-64.

La Generazione Vincente Napoli Basket tornerà in campo, al PalaBarbuto, domenica prossima 16 maggio alle ore 20,45, contro la Bertram Tortona, gara in diretta su MS Channel.

Apu Old Wild West Udine-Gevi Napoli Basket 64-71 (14-17;31-35 ;49-49)

Apu Old Wild West Udine: Antonutti 8, Giuri ne, Foulland 12, Pellegrino 4, Italiano 3, Nobile 2, Johnson 14, Amato 10, Schina 4, De Angeli , Mobio 7,Agbara All. Boniciolli.

Gevi Napoli Basket: Zerini 8,Iannuzzi 14, Klacar ne, Parks 14, Sandri, Marini 2, Mayo 10, Uglietti 9, Cannavina nene, Monaldi 14. All. Sacripanti.

Dichiarazione Coach Sacripanti

“ Siamo contenti di aver vinto una partita bella, dura ed intensa, contro una grande squadra ben allenata. Abbiamo ritrovato la nostra difesa e la nostra identità. Eravamo, sia noi che loro, in formazione rimaneggiata con le assenze di Lombardi e Giuri. E’ stata una bella risposta da parte del gruppo che non ha mai cessato di essere responsabile. Questa è una squadra che fa della dedizione un’arma importante. Venivamo da due sconfitte consecutive ed aver vinto con questa determinazione ha dato un senso al lavoro che stiamo facendo. Passo dopo passo cerchiamo di aumentare sempre di più la nostra identità ”. La gara Apu Old Wild West Udine-Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in differita su TelecapriSport, emittente ufficiale della Gevi, Canale 74 del Digitale Terrestre.

Foto in evidenza: Lodolo