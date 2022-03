Gevi Napoli a Tortona, coach Buscaglia: “Giochiamo azione dopo azione”

Gevi Napoli Basket: domani sera impegno in trasferta contro la Bertram Tortona nella gara di esordio per coach Maurizio Buscaglia.

Impegno in trasferta per la Gevi Napoli Basket che domani sera, nella gara valevole per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A, affronta la Bertram Tortona. Il match si giocherà al PalaFerraris di Casale Monferrato, con inizio fissato alle ore 20,00.

L’anticipo di sabato, con il debutto di Maurizio Buscaglia sulla panchina partenopea, mette di fronte le due squadre che hanno conquistato la promozione nello scorso campionato di Serie A2.

Gli azzurri sono attesi dalla sfida contro la squadra rivelazione di questo campionato. La formazione piemontese, reduce dal successo in trasferta a Sassari, occupa la quarta posizione in classifica, insieme a Reggio Emilia, con 22 punti, 11 vittorie e 10 sconfitte. Inoltre il team di Coach Ramondino ha raggiunto la finale di Coppa Italia, persa poi con l’Armani Exchange Milano, eliminando in semifinale la Virtus Segafredo Bologna.

Nella gara d’andata, disputata al PalaBarbuto lo scorso 7 novembre, clamorosa impresa degli azzurri che, senza Parks out per febbre e con l’infortunio di Elegar nel riscaldamento, si imposero per 82 a 79. Il miglior realizzatore della Gevi fu Arnas Velicka, autore di 26 punti. Arbitreranno l’incontro Carmelo Lo Guzzo (Pisa), Christian Borgo (Grumolo delle Abbadese) e Marco Vita (Ancona).

“Affrontiamo una squadra che gioca molto bene, su un campo davvero duro. Tortona può contare su un roster, ed un allenatore di assoluto livello -dichiara coach Maurizio Buscaglia – Hanno disputato fino ad ora un’ottima stagione. Questo però dovrà infonderci una grande voglia di competere. Dovremo essere bravi a giocare azione dopo azione. Sarà importante riuscire ad attaccare bene la loro difesa che sarà, come sempre, molto organizzata. Siamo in grado di poterlo fare”. La gara tra Bertram Tortona e Gevi Napoli Basket sarà trasmessa in diretta su Eurosport 2, e sulla piattaforma Discovery+. Aggiornamenti in diretta anche sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli Basket.