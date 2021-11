Gay Odin, alle radici dell’innovazione. Storia e segreti di un’azienda “made in Naples”

Lunedì 15 novembre si raccontano storia e segreti di un’azienda storica di Napoli che ha fatto della qualità la sua bandiera e continua a raccogliere successi in Italia e nel mondo.

“Gay Odin. Alle radici dell’innovazione”. All’Unione Industriali (piazza dei Martiri 58, Napoli), lunedì 15 novembre con inizio alle ore 17.00, si raccontano storia e segreti di un’azienda storica che ha fatto della qualità la sua bandiera e continua a raccogliere successi in Italia e nel mondo.

Imprenditori, nutrizionisti, intellettuali a confronto sui grandi valori organolettici e nutraceutici del buon cioccolato, e più in generale, delle produzioni di eccellenza “made in Naples”, in virtù di asset aziendali sempre attenti alle esigenze di tutte le generazioni. L’evento prende spunto dalla ricorrenza del quindicesimo anniversario della scomparsa di Giuseppe Maglietta.

Sono in programma gli interventi del Vice Presidente Unione Industriali Napoli Costanzo Jannotti Pecci, dell’Amministratore Gay Odin Marisa Del Vecchio, del Presidente Sezione Industria Culturale e Creativa Unione Industriali Napoli Antonio Parlati, del Presidente Sezione Filiera Alimentare Unione Industriali Napoli Gaetano Torrente, di Raffaella De Franchis (Federazione Italiana Medici Pediatri Napoli), del Neolaureato Bocconi Francescopaolo Schisa, di Davide Maglietta (Consiglio di Amministrazione Gay Odin). Modera il Giornalista Gianluca Vigliotti.