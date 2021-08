Fuorigrotta, voragine nel Rione Lauro: 800 famiglie senz’acqua

A causa di un crollo avvenuto nella serata di ieri all’interno del Rione Lauro a Fuorigrotta, tutti i residenti della zona sono rimasti senza acqua e gas.

Una voragine si è aperta nella serata di ieri in via Leopardi all’altezza del civico 192, all’interno del Rione Lauro, a Fuorigrotta. Al momento del crollo, un’auto stava transitando sulla zona ed è rimasta incastrata all’interno della buca venutasi a creare.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco, giunti sul posto dopo il forte boato avvertito dai residenti. Le persone che viaggiavano all’interno della Fiat Panda coinvolta, padre, madre e bambino, sono state trasportate in ospedale per le cure del caso, ma, per fortuna, non hanno riportato ferite gravi.

Per consentire la messa in sicurezza ed effettuare tutti i controlli, è stato necessario staccare l’acqua a circa 800 famiglie che abitano nella zona. Sospesa in via cautelativa anche la fornitura di gas.

Come protesta, un gruppo di cittadini, questa mattina ha inscenato un blocco stradale. “Fuorigrotta sta cadendo a pezzi, ma nessuno fa niente. Il Comune non c’è, non c’è nessuno”, ha scritto una residente sul gruppo Facebook “Sei di Fuorigrotta se”.