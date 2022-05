Fuorigrotta, nuovo cantiere in arrivo: pubblicato il bando per i lavori a viale Augusto

Comune di Napoli: dureranno 300 giorni i lavori per la riqualificazione di viale Augusto a Fuorigrotta (definita dall’assessore Cosenza “un recupero atteso da oltre un decennio”).

È stato pubblicato il bando di gara per l’affidamento dei lavori di riqualificazione degli assi urbani di accesso alla Mostra d’Oltremare. Si parte con Viale Augusto – LOTTO 1 – ma l’intervento rientra nell’ambito di un più ampio programma che interesserà anche via Beccadelli, via Cintia e via Marconi.

I lavori – per un importo di oltre due milioni di euro – avranno una durata di 300 giorni e prevedono la riqualificazione completa del nastro stradale oltre alla sistemazione delle aiuole.

Sarà creato un nuovo manto erboso e piantumate 62 palme americane di grandi dimensioni (Washingtonia) e 276 specie di palme nane (Chamaerops humilis).

Previsto anche il recupero dei marciapiedi con la pavimentazione in cubetti di porfido. Il termine per la presentazione delle offerte è fissato al prossimo 7 giugno 2022.

“Si avvia l’attesa gara per i lavori a Viale Augusto, compresa la rialberatura – ha spiegato l’Assessore alle Infastrutture e Mobilità Edoardo Cosenza – è prevedibile che fra un anno finalmente rivedremo il fondamentale asse viario completamente recuperato. Un recupero atteso da oltre un decennio”.