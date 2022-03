Fuorigrotta, inaugurato il murale mangia-smog sui muri della Silio Italico

E’ stato inaugurato sui muri della Silio Italico, nel quartiere Fuorigrotta, il murale realizzato dall’artista Zed1, realizzato con una tecnologia brevettata in grado di eliminare l’inquinamento ambientale.

Sono trascorsi trent’anni esatti dalla chiusura dell’Italsider, l’ex Ilva di Bagnoli, e dalla messa al bando dell’amianto. E oggi è stato inaugurato nel quartiere Fuorigrotta, presso l’Istituto Comprensivo 78° Cariteo Italico, il murale “Unlock the change”, che raffigura una bambina che apre il portone del vecchio mondo inquinato alle nuove idee di sostenibilità e di economia positiva.

L’opera, che copre una superficie di 360 mq (36x11m) e è firmata dall’artista Zed1 (Marco Barresi) e realizzata con le eco-pitture Airlite, una tecnologia brevettata in grado di eliminare lo smog prodotto da 160 veicoli. Sarà come avere piantato degli alberi di alto fusto lungo via Giulio Cesare. I due assistenti che hanno aiutato Zed1 nella realizzazione del murale sono anche loro due artisti: Luca Zeus40, artista di fama internazionale fondatore del festival Back to the style e membro dell’associazione Bereshit, molto attiva all’interno del territorio partenopeo nelle produzioni di street art e Giovanni Anastasia, giovane e talentuoso artista napoletano di grandi prospettive.

Il murale è stato commissionato a Yourban 2030, associazione no profit che si dedica ai temi dell’ambiente e della sostenibilità attraverso l’arte e le nuove tecnologie green, da B Corp, benefit corporation, all’interno della campagna Unlock the change. Yourban 2030 ha realizzato già a roma il più grande murale green d’Europa – Hunting Pollution – e altri 5 murales green, compreso uno ad Amsterdam.

“Il murale rappresenta un messaggio simbolico importante, soprattutto in un momento storico molto triste per il nostro Paese e per l’Europa intera, a causa della guerra, che come tutti gli altri conflitti bellici, penalizza soprattutto i bambini. Iniziative come questa rilanciano anche il ruolo della scuola, che non è solo educazione, ma anche integrazione. E le scuole di Napoli, della Campania e d’Italia saranno direttamente coinvolte nell’accoglienza dei bambini scappati via dall’Ucraina. Accanto a ciò c’è il discorso per cui la scuola è il luogo dove i nostri figli passano la maggior parte del tempo e quindi una scuola bella e curata e accogliente rappresenta una parte importante del percorso formativo delle future generazioni”. Così Enza Amato, presidente del Consiglio comunale di Napoli.

“Quest’opera – ha sottolineato Carmine Sangiovanni, presidente della Decima Municipalità – ha un doppio significato. Il primo lancia un nuovo modello di comunicazione verso i giovani, che passa attraverso arte, cultura, associazionismo e scuola. E l’altro è quello legato a nuove metodologie di prevenzione rispetto all’inquinamento ambientale. Siamo favorevoli a questa iniziativa e auspichiamo possa diventare un vero e proprio modello in città. A cominciare, dopo Fuorigrotta, proprio da Bagnoli, dove, qualora fosse possibile, proporremo la stessa opera in un’altra scuola”.