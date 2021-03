Fuorigrotta: denunciato titolare di una ludoteca in Via Campegna per feste abusive

Feste abusive per bambini: la Polizia Municipale ha denunciato il titolare di una ludoteca in Via Campegna (nel quartiere napoletano di Fuorigrotta).

Questa mattina gli Agenti dell’Unità Operativa Chiaia, a seguito di segnalazioni pervenute agli uffici del Comando circa lo svolgimento di feste ed eventi per bambini, effettuavano controlli presso una nota ludoteca in Via Campegna (nel quartiere Fuorigrotta).

Gli operatori riscontravano che la struttura era completamente abusiva e priva di qualsiasi titolo per lo svolgimento delle attività. In particolare si riscontrava la presenza di playground con gonfiabili.

Identificato il gestore, gli agenti riscontravano l’assenza di qualsiasi autorizzazione dal certificato di agibilità a quello di sicurezza ed antincendio a tutela dell’incolumità dei bambini.

Pertanto veniva denunciato alle Autorità Giudiziaria, veniva verbalizzato per mancanza di autorizzazioni amministrative e sanitarie e veniva diffidato ad usare la struttura.