Funicolare di Chiaia: venerdì 24 settembre stop di 8 ore per controlli sull’impianto

ANM: venerdì 24 settembre stop di 8 ore (dalle 10 alle 18) della Funicolare di Chiaia per “verifiche e prove tecniche dell’autorità di controllo sull’impianto”.

Disagi in vista per il trasporto a Napoli nella giornata di venerdì 24 settembre. Anm ha annunciato per quella giornata lo stop di 8 ore alla circolazione della Funicolare di Chiaia.

Come si legge in una nota dell’azienda di trasporto pubblico, il servizio sarà sospeso dalle 10 alle 18 “per consentire l’esecuzione di verifiche e prove tecniche dell’autorità di controllo sull’impianto”.

Si tratta del secondo stop in pochi giorni per la Funicolare di Chiaia, che si è fermata anche mercoledì 15 settembre per consentire il sopralluogo degli ispettori del ministero dei Trasporti.

Come riporta “Fanpage”, le visite dei tecnici esperti sono finalizzate ad ottenere la proroga della chiusura per la manutenzione ventennale (scaduta nel 2017): il termine ultimo scadrà il 30 settembre.

Il bando per i lavori è andato a vuoto, per cui, se non arriverà la proroga, la funicolare chiuderà fino al completamento della nuova gara che il Comune di Napoli sta preparando.