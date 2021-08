Fumetti: eccole uscite di Star Comics per il mese di agosto 2021

Fumetti, anticipazioni. Ecco il catalogo di Star Comics per le nuove uscite dei manga per il mese di agosto 2021.

Arrivano le ultime anticipazioni per quanto riguarda il catalogo dei manga editi da Star Comics Italia per il mese di agosto 2021. Se vuoi sapere cosa leggere sotto all’ombrellone ecco la lista completa.

Ecco la lista di manga di Star Comics:

ONE PIECE Z: IL FILM – ANIME COMICS 2

Eiichiro Oda

11,5×17,5, B, colore, 256 pp, con sovraccoperta, € 9,90

La trama ruota attorno alla battaglia di Monkey D. Rufy e la sua ciurma contro l’ex ammiraglio della Marina Zephyr, considerato il più potente nemico da loro affrontato fino a quel momento.

SHAMAN KING FINAL EDITION 9

Hiroyuki Takei

11,5×17,5, B, b/n e col., 208 pp, con doppia sovraccoperta, € 5,90

Horo Horo, come sciamano proveniente dell’incontaminato Giappone settentrionale, lotta e si mette in gioco per raggiungere l’armonia con il mondo naturale, mentre Ren, l’iniziale antagonista di Yoh, desidera rientrare in accordo con sé stesso e con la sua famiglia, straziati entrambi dall’odio.

WHISPER ME A LOVE SONG 1

Eku Takeshima

12,8×18, B, b/n e col., 176 pp, con sovraccoperta, € 6,50

Himari, una ragazza semplice e piena di vita, durante il concerto di benvenuto per le matricole perde la testa per Yori, la cantante del gruppo. Himari decide di confessare alla senpai ciò che prova facendola innamorare a prima vista di sé, anche se in maniera del tutto diversa…

FATTI ODIARE – KIRAI DE ISASETE 1

Hijiki

12,8×18, B, b/n, 192 pp, con sovraccoperta, € 6,50

CONTENUTI ESPLICITI

Naoto Koga è un omega che ai tempi del liceo venne violentato da un compagno alpha, rimanendo gravido. Dopo la terribile esperienza, Naoto iniziò a odiare tutti gli alpha ma nonostante tutto volle crescere la bambina che portava in grembo, fin quando non nacque quell’angioletto che chiamò Shizuku.

DR.STONE 16

Riichiro Inagaki, Boichi

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 4,50

Anche in edicola

Anno 5738, da 3.700 anni l’intera umanità si ritrova tramutata in pietra a causa di una misteriosa catastrofe. Taiju Oki riesce inspiegabilmente a risvegliarsi, trovandosi così di fronte ad una realtà completamente diversa da quanto ricordava, dove la natura ha ripreso il sopravvento sulla civiltà umana.

THE SEVEN DEADLY SINS – ORIGINAL SIN

Nakaba Suzuki

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, € 5,90

Volume unico che raccoglie storie extra che permettono di conoscere l’origine dei “peccati capitali”.

EDENS ZERO 10

Hiro Mashima

11,5×17,5, B, b/n, 192 pp, con alette, € 4,90

Anche in edicola

Shiki è un umano che vive in una città i cui abitanti sono tutti robot. Li considera suoi amici e se ne prende cura, ma un giorno incontra un altro essere umano, Rebecca, una ragazza che posta video online allo scopo di diventare famosa.

WHAT’S MICHAEL? MIAO EDITION 6

Makoto Kobayashi

15×21, B, colore, 152 pp, con sovraccoperta, € 12,00

Tra moine e struggenti miagolii nella speranza di ottenere del cibo, la quotidianità di Michael appare semplice e spensierata, ma non è sempre così. Gli può infatti capitare di cadere da un balcone al sesto piano, di essere attaccato da Godzilla o persino di dover combattere contro dei mostri!