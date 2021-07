Forio, controlli contro il lavoro nero: scoperte tre attività irregolari

Cronaca di Napoli: i Carabinieri di Ischia hanno passato al setaccio tre ristoranti di Forio (risultati tutti irregolari). Multe per oltre 46mila euro.

Ancora controlli dei Carabinieri della compagnia di Ischia insieme a quelli del gruppo tutela del lavoro di Napoli e a personale civile del ispettorato territoriale del lavoro di Napoli.

Nella lente dei controlli ancora le attività commerciali, i pub e ristoranti. Tre le aziende controllate risultate tutte irregolari: dei 25 lavoratori impiegati 6 sono risultati in nero, oltre 46000 euro le sanzioni applicate.

La prima attività controllata è un ristopub nel comune di Forio: uno dei tre lavoratori era in nero. Ancora a Forio, in un ristorante, sono stati individuati 4 lavoratori in nero su 12.

L’attività è stata sospesa. Stesso scenario in un altro ristorante di Forio in cui uno dei 10 lavoratori era in nero. I controlli continueranno anche nei prossimi giorni.