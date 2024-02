Festival della Filosofia in Magna Grecia, il PNRR per prevenire e contrastare la dispersione scolastica in Campania e nel Sud e promuovere la crescita relazionale dei ragazzi. Un progetto di tre giorni alla Fondazione Alario di Ascea oltre che a scuola con 200 studenti del liceo Quinto Orazio Flacco di Portici, accompagnati dai genitori, dai docenti e dalla Dirigente scolastica Iolanda Giovidelli.

“Io, Tu, Noi, dall’Incontro alla Relazione”, il successo del progetto che ha visto protagonisti duecento studenti del liceo Quinto Orazio Flacco di Portici alla Fondazione Alario di Ascea da diffondere in altre scuole in tutta la Campania e il Mezzogiorno, conferma l’esperienza già realizzata con il liceo Fermi di Aversa.

Il liceo Quinto Orazio Flacco di Portici assegnatario della misura 1.4 del PNRR ha affidato l’avvio del progetto al Festival per le professionalità messe in campo nella relazione con gli adolescenti.

“Io, Tu, Noi, dall’Incontro alla Relazione” è un progetto promosso e

organizzato dall’associazione di promozione sociale Festival della Filosofia in Magna Grecia, che sta riscontrando grande successo in tutta Italia dopo l’iniziativa pilota realizzata con il liceo delle relazioni e della responsabilità Morgagni di Roma e successivamente con il liceo Fermi di Aversa, per dare valore al ruolo della scuola come agenzia formativa, di relazione, di creazione di cittadini responsabili. Elemento fondamentale anche per combattere l’emergenza della dispersione scolastica che soprattutto nel Mezzogiorno d’Italia raggiunge percentuali ormai ritenute inaccettabili. Grande riscontro ha ottenuto l’ultimo progetto realizzato insieme al liceo Quinto Orazio Flacco di Portici con il coinvolgimento di duecento studenti presso la Fondazione Alario ad Ascea dall’8 al 10 febbraio. Il progetto ha visto tra i protagonisti il presidente del Festival della Filosofia in Magna Grecia Giuseppina Russo, il responsabile scientifico Salvatore Ferrara, i laboratori ci curricolari tenuti dagli esperti e dallo staff del Festival Danilo Piscopo, Mario Migliaccio, Roberto Caccioppoli, Gino Rota, Mario Di Bonito, Antonio Miranda , Roberta Gentile, la dirigente scolastica Iolanda Giovidelli del liceo Q. Orazio Flacco di Portici, il team PNRR del liceo Flacco composto dai docenti Enzo Tucci, Maria Carrozza, Paola Manzo e Maria Teresa Pappalardo. Un incontro dal quale è emersa la necessità di utilizzare i fondi del PNRR per combattere la dispersione scolastica attraverso un nuovo patto tra agenzie formative, studenti e genitori. Il Festival della Filosofia in Magna Grecia diventa in tal senso uno dei nodi di una nuova rete territoriale, promossa dal liceo Fermi, che crea un meccanismo virtuoso per mettere in moto proficue sinergie tra tutti gli attori per raggiungere l’obiettivo.