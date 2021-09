Festival dei suoni antichi a Macerata Campania: oltre 100 artisti per “Il tempio dei bottari”

Macerata Campania (Caserta): dal 3 al 5 settembre Festival dei Suoni Antichi con esibizione di oltre 100 artisti per “Il tempio dei bottari”.

È in programma dal 3 al 5 settembre, a Macerata Campania (Caserta), il Festival dei Suoni Antichi, promosso dall’associazione I Suoni Antichi con il patrocinio della Provincia di Caserta, del Comune di Macerata Campania e dell’Associazione Sant’Antimo – La battaglia di Pastellessa e con la direzione artistica di Roberto D’Agnese per Omast Eventi.

Si comincia il 3 settembre, alle ore 21, con il concerto de Le voci del Sud. Il 4 settembre, sempre alle ore 21, presentazione album e spettacolo de I Suoni Antichi e a seguire de Le Sette Bocche. Il 5 settembre alle ore 21 “Il Tempio dei Bottari”, concerto con circa cento bottari che vedrà la partecipazione di Giovanni Imparato. Tutti i concerti si svolgeranno presso l’Area Concerti di via Martiri di Cefalonia a Macerata Campania (info e prenotazioni al 328.6027651 – Mario Celato). “E’ un onore per me ricoprire il ruolo di direttore artistico di questo importante Festival – afferma Roberto D’Agnese – l’unico in Italia ad avere quali protagonisti i Bottari, strepitosa espressione della tradizione popolare campana. Da questo festival nasce l’idea di dare vita al Tempio di Bottari, che quest’anno vedrà l’esibizione in contemporanea di oltre cento bottari insieme a Giovanni Imparato, ma che ci auguriamo riesca a raggiungere presto numeri ancora più importanti.

In un contesto così tradizionale come quello di Macerata Campania questo festival rappresenta una tappa importante perché si svolge in un altro momento rispetto alla consueta festa patronale. Sono convinto che tutte le tradizioni abbiano bisogno di un periodo esterno alle giornate canoniche dedicate ai festeggiamenti della comunità, dove poter sperimentare nuove formule artistiche e in cui creare un turismo culturale e, di conseguenza, un indotto per la comunità”.