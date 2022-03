Festa del Papà 2022 con un pensiero all’Ucraina: ecco alcune citazioni per fare gli auguri

Festa del Papà 2022: ecco alcune frasi celebri per fare gli auguri nella giornata di sabato 19 marzo. Con un pensiero ancora all’Ucraina.

Proprio come accaduto per la Festa della Donna, anche la Festa del Papà 2022 capiterà ancora una volta in un periodo drammatico della nostra storia. Se nel 2020 e nel 2021 la lotta al Covid 19 (non ancora terminata) era purtroppo nelle sue fasi più drammatiche, lo stesso può dirsi ancora per la guerra in Ucraina, dove stanno soffrendo tutti, donne, bambini e anche i padri.

Quei padri anziani che vedono i loro figli (molti dei quali sono purtroppo morti) arruolarsi per difendere la propria terra, quei padri che in lacrime lasciano andare verso terre più lontane e sicure le proprie famiglie o che da ormai tre settimane presidiano senza sosta i bunker per stare lontani il più possibile dalle bombe.

Il desiderio di tutti i papà del mondo deve essere quello della pace, per tornare a far festa tutti insieme. Ed ecco perché chi ha ancora vicino a sé i propri genitori, in questo caso i padri, deve considerarsi una persona fortunata, senza mai dimenticare quelle persone che il proprio padre ce l’hanno accanto anche dopo che se ne è andato da questo mondo. Perché un fiore vale tanto quanto una letterina scritta a scuola o una cravatta in regalo.

Festa del Papà 2022: ecco alcune meravigliose citazioni per fare gli auguri

In questa triste epoca, ci “vengono in soccorso” ancora una volta i social network, con le immancabili citazioni per gli auguri. Eccone alcune delle più belle, per ricordare a tutti che un mondo migliore di quello attuale è ancora possibile nonostante tutto.

“La saggezza del padre è il più grande esempio per i figli” (Democrito);

“È un padre saggio quello che conosce il proprio figlio” (William Shakespeare);

“Colui che genera un figlio non è ancora un padre, un padre è colui che genera un figlio e se ne rende degno” (Fëdor Dostoevskij);

“Non riesco a pensare ad alcun bisogno dell’infanzia altrettanto forte quanto il bisogno della protezione di un padre”(Sigmund Freud);

“Ho imparato che quando un neonato stringe per la prima volta il dito del padre nel suo piccolo pugno, l’ha catturato per sempre” (Gabriel Garcia Marquez).