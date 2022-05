Fast & Furious 10, anticipazioni: il 16 e 17 maggio le riprese a Roma

Fast & Furious 10, anticipazioni. Il 16 e 17 maggio le riprese del prossimo film della saga saranno fatte a Roma.

Arrivano le ultime anticipazioni di Fast & Furious 10, nuovo capitolo della fortunata saga cinematografica. Le prossime riprese del film saranno ambientate a Roma, più precisamente nel comune di Genzano.

Le riprese prenderanno due giorni, lunedì 16 e martedì 17 maggio. Jason Momoa e Vin Diesel, protagonista della saga, saranno a Roma a partire dal prossimo 5 maggio e soggiorneranno in un hotel dei Castelli Romani.

Per le riprese verranno rifatte, a spese della produzione, due vie del comune: saranno via Belardi e via Buozzi, con l’interessamento anche di altre aree. Di seguito il comunicato del comune.

“(Le riprese) saranno via Belardi e via Buozzi, ma i complessi aspetti operativi e logistici dell’operazione riguarderanno altre aree pubbliche e private e potranno avere delle ripercussioni anche nei giorni immediatamente precedenti e successivi. I cittadini e le attività interessate saranno prontamente avvisate con un crono programma su cui amministrazione e produzione stanno lavorando con attenzione da tempo affinché siano minimizzati al massimo i disagi inevitabili per realizzare delle riprese su questa scala e di questo livello. Per questa ragione i contatti, in particolare con le attività produttive presenti sulle vie del set sono state già avviate nelle scorse settimane dalla produzione e continueranno nelle prossime. Continueremo ad aggiornare la cittadinanza sulle novità, fornendo maggiori dettagli, una volta definiti i particolari”.

