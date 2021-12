Ex Base Nato di Bagnoli, ecco “Natale al Parco”: mercatini e spettacoli gratuiti

“Natale al Parco” all’Ex Base Nato di Bagnoli: al Parco San Laise mercatini di Natale e tanti eventi in programma dall’8 dicembre al 6 gennaio.

Il Parco San Laise all’ex Base Nato di Bagnoli si veste a festa per il Natale. Da mercoledì 8 dicembre a giovedì 6 gennaio arriva Natale al Parco, manifestazione che prevede mercatini di Natale e tanti eventi gratuiti. Un’atmosfera che sarà caratterizzata da casette in legno, luci, decorazioni natalizie, oltre a tante attività laboratoriali e spettacoli di cabaret e musica per grandi e piccini.

Fondazione Campania Welfare, con il sostegno della Regione Campania, e grazie anche ad un significativo sforzo della PSB, ha allestito un villaggio di Natale nella piazza centrale, un percorso tra artigiani, artisti, collettivi sociali, presentazioni di libri e ristoratori, con il contributo di tutte le realtà attive nel Parco San Laise.

Nella piazza principale è allestito il mercatino e a far da cornice un enorme albero di Natale. Un’ampia area coperta con tensostruttura è destinata ai laboratori per i più piccini (il laboratorio per la creazione del giocattolo ed il laboratorio di musica con la creazione degli strumenti musicali). L’8 dicembre, alla presenza delle maggiori istituzioni regionali e comunali, partirà l’attività del villaggio. Testimonial dell’evento il noto attore e cabarettista Paolo Caiazzo, che presenterà anche il suo spettacolo.

Nel corso delle serate, sul palco centrale della piazza, si esibiranno Peppe Iodice, Queen of Bulsara, Nando Paone, Patrizio Rispo, Tony Figo, Alan De Luca & Lino D’Angiò, il Seventheaven Gospel, Ivan e Cristiano, Amedeo Colella con la sua tombola culturale e tanti altri artisti. Non mancheranno spettacoli musicali all’interno della chiesa, grazie all’associazione Musikè.

Tanta animazione, tra costumi e travestimenti, con artisti e teatro di strada, per animare i viali principali della manifestazione. Presente inoltre una grande esposizione di arte presepiale al coperto.

Natale al Parco: gli orari di apertura

“Natale al Parco” sarà aperto dal lunedì al giovedì dalle 16 alle 22 (il venerdì chiusura a mezzanotte). Il sabato e la domenica sarà invece aperto dalle 10 a mezzanotte.

Una meravigliosa no stop, con chiusura solo nelle giornate del 24, 25, 26, 31 dicembre 2021 e dell’1 gennaio 2022.

L’8 dicembre il villaggio natalizio sarà aperto dalle 16 alle 24, mentre il 6 gennaio (giornata di chiusura della manifestazione) dalle 10 alle 13.