Evento in streaming per discutere di moda e sostenibilità, secondhand e consumo digitale

Re-Think Make a green wish! Il 22 e il 23 Aprile alle ore 17 in diretta FB e su ZOOM una due giorni sul tema della sostenibilità per abbracciare tutti gli ambiti di impresa, comunicazione e sviluppo dei consumi in ambito moda.

La sostenibilità quale scelta responsabile e consapevole per chi ne fruisce e per chi produce. Una trasparenza su cui l’evento “Re – Think Make a green wish!” porrà particolare attenzione, rileggendo il mondo della moda in una veste molto contemporanea.

L’appuntamento è per il 22 e 23 Aprile in diretta Facebook sulla pagina di Chic Zone e in contemporanea su zoom, per parlare di moda e sostenibilità, secondhand e consumo digitale.

Con l’aiuto di esperti del settore, professori universitari, imprenditori, giornalisti, scrittori, innovatori e consulenti si parlerà di: impresa sostenibile, comunicazione digitale in ambito moda, agenda 2030, responsabilità sociale delle aziende e soprattutto si accenderanno i riflettori sulla sostenibilità ed eticità della moda. Re – Think Make a green wish sarà anche un momento di riflessione sul ruolo della comunicazione e dei nuovi media, che viaggia insieme alla crescente necessità di investire il settore educativo come parte integrante di una nuova visione dei “consumi”.

“Non è un caso che questa due giorni di riflessione si svolga proprio nella settimana della “Fashion Revolution, movimento che chiede all’industria della moda maggiore trasparenza”, dichiara Angela Albarano, event marketing manager, founder di Chic Zone e ideatrice dell’evento che aggiunge – “C’è bisogno di chiarezza per diventare più consapevoli di ciò che acquistiamo. Chi realizza i nostri abiti? Quali tessuti vengono utilizzati? La filiera è parte integrante del valore che vogliamo dare al nostro futuro”.

La partecipazione è gratuita e basta iscriversi scrivendo a info@chiczone.it o registrandosi al link https://www.eventbrite.it/o/chic-zone-33034801155

RE-THINK MAKE A GREEN WISH!

IL PROGRAMMA

Giovedì 22 Aprile

ore 17 La moda tra sostenibilità, secondhand e consumo digitale.

Interverranno

Alfonso Amendola – Professore di Sociologia dei Processi Culturali -Università degli Studi di Salerno

Alessandro Giuliani – Fondatore Leotron/Mercatopoli/Baby Bazar

Martina Rogato – Sustainability Advisor e docente / W20 (G20) Sherpa/ SDGs Advocate

Venerdì 23 Aprile

ore 17 Le sfide della moda sostenibile: educazione, imprenditoria, comunicazione.

Interverranno

Rossella Köhler – Geografa, scrittrice, blogger Progetto Ipazia

Antonella Bellina – Founder Duedilatte

Francesca Tonelli – Founder Vintag/And Circular

Federica Caiazzo – Fashion News editor, Elle.it/Cosmopolitan.it

Modera gli incontri: Angela Albarano, Event Marketing Manager/founder Chic Zone e ideatrice dell’evento