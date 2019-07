Universiade, cerimonia di apertura: Come richiedere l’ingresso gratuito per i disabili

Per i diversamente abili è gratis l’ingresso alla cerimonia di inaugurazione dell’Universiade prevista per il 3 luglio allo Stadio San Paolo. Ecco come ricevere l’invito.

I diversamente abili che vogliono assistere alla Cerimonia di inaugurazione dell’Universiade il 3 luglio allo Stadio San Paolo possono farlo gratuitamente richiedendo un accredito all’Unione Nazionale Italia Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali (U.N.I.T.A.L.S.I.).

Per farlo è necessario chiamare l’Unitalsi sezione Campana allo 081444483 o scrivere una mail all’indirizzo campana@unitalsi.it e richiedere l’accredito. I posti a disposizione sono una settantina di cui 25 riservati alle carrozzine.

Quindi 45 marcianti – cioè un disabile in carrozzina più un accompagnatore, più il personale dell’associazione. Per usufruire dell’ingresso gratuito è necessario portare un documento di identità più una fotocopia del decreto di invalidità. L’ingresso gratuito, quindi, è sia per il disabile sia per il suo accompagnatore.

L’appuntamento per quanti avranno precedentemente richiesto l’accredito è alle 19.30 del 3 Luglio davanti all’ingresso 1 dello Stadio San Paolo, dove ci sarà l’accoglienza del personale Unitalsi.

Per usufruire dell’assistenza non è necessario essere iscritti all’Unitalsi.

Oltre alla Cerimonia di inaugurazione, l’Unione Nazionale Trasporto Ammalati a Lourdes e Santuari Internazionali darà assistenza anche ad alcune gare, in base alle richieste pervenute. In questo caso, però, sarà sufficiente ritirare i biglietti direttamente sui singoli campi di gara.