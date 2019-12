Napoli Gospel Festival: il 26-27 dicembre 2019 torna l’evento promosso dall’Associazione Culturale Musicant (giunto alla sua XXI edizione).

Dopo il successo della prima tappa, dello scorso 8 dicembre, il 26 e 27 dicembre 2019, alle ore 21:00, a Napoli, presso il Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova, ritorna il Napoli Gospel Festival, un evento promosso dall’Associazione Culturale Musicant, giunto alla sua XXI edizione.

Giovedì 26 dicembre debutterà a Napoli Every Praise & Virginia Union Gospel Choir, uno dei migliori gruppi Gospel americani, guidato J. DAVID BRATTON, gigante della musica Gospel, produttore, autore, insegnante, con una formazione d’eccezione, composta da 27 cantanti e tre talentuosi musicisti: alla tastiera Quennel Gaskins, alla batteria Derrick Wright e al basso Zion Charity, per un totale di 30 artisti sul palco. Venerdì 27 dicembre appuntamento conclusivo di questa ventunesima edizione del Napoli Gospel Festival affidato a Rita Ciccarelli & Flowin Gospel questa volta con un ospite straordinario come Latonius, proveniente dal Wisconsin (USA).

Latonius è stato la rivelazione del 2014 in ambito Gospel grazie ad un fortunato debutto televisivo in cui ha interpretato la versione tedesca di Rising Star, raccogliendo un audience di oltre 3 milioni di spettatori. Fin dal suo esordio, il Festival divenuto nel tempo uno dei principali contenitori per la promozione e divulgazione della musica Gospel in Italia, ha sempre ricercato e selezionato ensemble provenienti da Stati Uniti e Inghilterra, con il chiaro intento di testimoniare il messaggio della musica Gospel così come la maniera di raccontarlo portata dalle comunità evangeliche d’oltreoceano e di quelle poste al di là della Manica.

Questo il programma dei prossimi due eventi:

Giovedì 26 dicembre 2019, ore 21.00

Napoli – Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

EVERY PRAISE & VIRGINIA UNION GOSPEL CHOIR

Napoli – Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova EVERY PRAISE & VIRGINIA UNION GOSPEL CHOIR Venerdì 27 dicembre 2019, ore 21.00

Napoli – Complesso Monumentale di Santa Maria la Nova

RITA CICCARELLI & FLOWIN GOSPEL – special guest: LATONIUS

Gli spettacoli sono ad ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Associazione Musicant, Contatti: 081 2486173 – musicant@email.it