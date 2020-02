San Valentino a Napoli: ecco i principali appuntamenti dedicati alla festa degli innamorati (da Chocoliamo ad Innamorati di Napoli).

Il giorno di San Valentino, venerdì 14 febbraio, è ormai alle porte e, come accade ormai da anni, anche a Napoli ci saranno molti appuntamenti che prendono spunto dalla festa degli innamorati. Tra cultura, sport e gastronomia, ecco alcuni dei principali eventi.

Chocoliamo: a piazza Dante la fiera del cioccolato dedicata agli innamorati

Piazza Dante ospiterà da mercoledì 12 a domenica 16 febbraio l’atteso Chocoliamo, fiera del cioccolato artigianale. Stand, degustazioni, laboratori, show cooking e animazione per bambini sono gli ingredienti della kermesse dedicata all’amore, promossa da D2 Eventi. Il villaggio con gli stand di dolci e cioccolato sarà aperto dalle ore 10.

Innammòrati di Napoli con gli innamoràti di Napoli: visite guidate alle bellezze della città

Quinta edizione dell’iniziativa promossa dall’assessorato alla Cultura ed al Turismo del Comune di Napoli, con un programma di visite guidate da “ciceroni illustri” (tra cui anche gli attori Enzo Decaro e Lucio Allocca), affiancati da guide turistiche abilitate per la mattina di domenica 16 febbraio. Si andrà alla scoperta e riscoperta di luoghi noti (come il Conservatorio a San Pietro a Majella) e meno noti, raccontati in chiave personale da uomini e donne che lavorano e vivono ispirati dall’amore per Napoli.

Le visite guidate sono fissate tutte per la mattina di domenica 16 Febbraio: unica eccezione sarà la visita Esplorando il Borgo Orefici (che si terrà sabato 15 febbraio).

Bike tour nei luoghi più romantici di Napoli: partenza dalla Galleria Principe

Un San Valentino romantico e allo stesso tempo insolito ed innovativo nello stile di Biketour Napoli, che ormai da cinque anni organizza nel giorno degli innamorati per eccellenza, un tour in tandem o con bici “baciate”. Per gli amanti in sella, la serata di San Valentino si trasforma in un’occasione per poter vedere Napoli con occhi diversi. La passeggiata partirà dalla Bicycle House, il nuovissimo bike bar in Galleria Principe (di fronte il Museo Archeologico) e attraverserà i luoghi più romantici della città, dal Castel dell’Ovo, al Lungomare Caracciolo, Piazza Plebiscito, alla Fontana degli innamorati.

HappyNing: cena alle pendici del Vesuvio

La festa degli innamorati di HappyNing si terrà allo Starhotels Terminus (piazza Garibaldi 91), importante catena alberghiera a 4 stelle, che grazie alla sua strategica posizione è sicuramente meta favorita da chi vuole avere a portata di mano, gli accessi alla città per godersela nel giorno più romantico dell’anno. In piena sintonia con quello che è la filosofia aziendale di HappyNing (finto inglesismo, che richiama le parole happyness e happening), l’esperienza di San Valentino vedrà come protagonista per la coppia la cena, un’elegante terrazza alle pendici del Vesuvio, musica ed intrattenimento con un ospite a sorpresa del cast de L’Amica Geniale.