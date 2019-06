Hotel Terme di Agnano: venerdì 28 giugno (ore 18) verrà presentato il progetto del dottor Maurizio Marassi. Tra i tanti ospiti anche Patrizio Oliva.

“Professionisti in aiuto dello sport”. Oggi pomeriggio (ore 18) alle Terme di Agnano l’evento promosso dal centro multispecialistico SMS, diretto dal dottore Maurizio Marassi, che in passato ha seguito dal punto di vista medico Posillipo e Calcio Napoli. In collaborazione con il Team Sports verrà illustrato il progetto che intende coinvolgere Federazioni, Enti di promozione, società sportive, medici, atleti, dirigenti, strutture sanitarie, operatori, universitari e cultori della materia. Sport e benessere un binomio inscindibile.

Ai saluti introduttivi del direttore sanitario delle Terme di Agnano, Bruno Abbruzzese, seguiranno gli interventi dell’ambassador Universiadi 2019 e oro olimpico a Mosca’80, il campione di boxe Patrizio Oliva, l’esperto di metodologia dello sport, il professor Dino Sangiorgio, che incentrerà il suo focus su professionalità nell’ambito dell’allenamento dell’atleta. E poi Enzo Marra (riforma del Terzo settore, fiscalità delle asd-ssd); Marco Monaco (la riforma del sistema sportivo italiano); Luca Palma (recupero organico e aumento performance sportiva con le onde d’urto); Domenico Ciccarelli (responsabilità dei titolari di cariche nelle asd e coperture assicurative); Miriam di Palma (presentazione del test miscroscopia ematica in vivo); Giancarlo Liguori (il progetto sociale SMS/Mioterapista). Interverranno anche Francesco Montervino (ex capitano del Calcio Napoli) e Manfredo Fucile (campione di basket della storica Fides Partenope).

Nel corso dell’iniziativa verranno assegnate tre borse di studio. L’incontro è gratuito e aperto a tutti.